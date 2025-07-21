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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Кремле снова заговорили о встрече Путина и Трампа, но есть условие

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин действительно может встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.

По словам Пескова, Путин может встретиться с Трампом только в том случае, если тот посетит Китай.

Что известно о возможной встрече Путина и Трампа

Недавно стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным СМИ, Си пригласит Трампа на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

В то же время, на выходных СМИ писали, что Трамп может отправиться в Китай перед поездкой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 30 октября по 1 ноября.

При этом на днях в Кремле заявили, что ничего не знают о подготовке встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.

 

Сам же Трамп заявлял, что может прилететь в Турцию, где 16 мая встречались делегации Украины и РФ, если "если это будет уместно". Однако этого так и не произошло.

Позже президент США сказал, что встретится с Путиным, как только такую встречу смогут организовать.

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Владимир ПутинКитайДональд Трамп