В Кремле снова заговорили о встрече Путина и Трампа, но есть условие

По словам Пескова, Путин может встретиться с Трампом только в том случае, если тот посетит Китай.

Что известно о возможной встрече Путина и Трампа

Недавно стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным СМИ, Си пригласит Трампа на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

В то же время, на выходных СМИ писали, что Трамп может отправиться в Китай перед поездкой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 30 октября по 1 ноября.

При этом на днях в Кремле заявили, что ничего не знают о подготовке встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.