У Кремлі знову озвучили "хотілки" для "стійкого миру" з Україною
Заступник голови РБ Росії Дмитро Медведєв назвав вимоги на адресу України, які необхідно прийняти для досягнення так званого "стійкого світу". Серед них неядерний статус, визнання окупованих територій російськими і не лише.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв'ю для держтелерадіо Ірану, яке цитують росЗМІ.
За словами Медведєва, умови для "стійкого політичного врегулювання" відомі. Він каже, що їх три, і перші дві стосуються теми неядерного статусу та російської мови.
"Перелічу їх ще раз для іранського глядача. Це насамперед нейтральний, неядерний, незалежний статус держави Україна... По-друге, відмова від націоналістичного курсу нинішнього режиму в Україні та засудження практики заборони російської мови, заборони взагалі на всю російську, російську як одну з умов такого врегулювання", - заявив заступник голови Радбезу РФ.
Третьою вимогою він назвав територіальне питання, а саме передачу територій, які Росія "внесла" до російської конституції. Виходячи з цього, мова, судячи з усього, не тільки про Донбас, а й Херсонську та Запорізьку області. В іншому випадку Медведєв загрожує досягти цього військовим шляхом.
"По-третє, це передача до російської юрисдикції того, що встановлено в Конституції Росії. А саме територій на Донбасі та в деяких інших нових регіонах. Тобто відновлення російського суверенітету. Якщо цього не буде, ми зробимо це військовим способом", - резюмував він.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби США знайти компроміс із Росією лише втрачають час. Він аргументує це тим, що диктатор РФ Володимир Путін використовуватиме будь-які зміни, щоб висувати нові умови та тиснути на Вашингтон.
Також ми писали, що глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що на даний момент є чотири пропозиції щодо Чорноморського та енергетичного перемир'я. Він додав, що Україна готова до них.