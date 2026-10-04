У Кремлі знову озвучили "хотілки" для "стійкого миру" з Україною

Заступник голови РБ Росії Дмитро Медведєв назвав вимоги на адресу України, які необхідно прийняти для досягнення так званого "стійкого світу". Серед них неядерний статус, визнання окупованих територій російськими і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв'ю для держтелерадіо Ірану, яке цитують росЗМІ.

За словами Медведєва, умови для "стійкого політичного врегулювання" відомі. Він каже, що їх три, і перші дві стосуються теми неядерного статусу та російської мови.

"Перелічу їх ще раз для іранського глядача. Це насамперед нейтральний, неядерний, незалежний статус держави Україна... По-друге, відмова від націоналістичного курсу нинішнього режиму в Україні та засудження практики заборони російської мови, заборони взагалі на всю російську, російську як одну з умов такого врегулювання", - заявив заступник голови Радбезу РФ.

Третьою вимогою він назвав територіальне питання, а саме передачу територій, які Росія "внесла" до російської конституції. Виходячи з цього, мова, судячи з усього, не тільки про Донбас, а й Херсонську та Запорізьку області. В іншому випадку Медведєв загрожує досягти цього військовим шляхом.

"По-третє, це передача до російської юрисдикції того, що встановлено в Конституції Росії. А саме територій на Донбасі та в деяких інших нових регіонах. Тобто відновлення російського суверенітету. Якщо цього не буде, ми зробимо це військовим способом", - резюмував він.