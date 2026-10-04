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В Кремле снова озвучили "хотелки" для "устойчивого мира" с Украиной

05:02 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Кремле снова озвучили "хотелки" для "устойчивого мира" с Украиной Фото: Дмитрий Медведев (Getty Images)
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал требования в адрес Украины, которые необходимо принять для достижения так называемого "устойчивого мира". Среди них неядерный статус, признание оккупированных территорий российскими и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для гостелерадио Ирана, которое цитируют росСМИ.

По словам Медведева, условия для "устойчивого политического урегулирования" известны. Он говорит, что их три, и первые два касаются темы неядерного статуса и русского языка.

"Перечислю их еще раз для иранского зрителя. Это прежде всего нейтральный, неядерный, независимый статус государства Украина… Во-вторых, отказ от националистического курса нынешнего режима в Украине и осуждение практики запрета русского языка, запрета вообще на все русское, российское как одно из условий такого урегулирования", - заявил замглавы Совбеза России.

Третьим требованием он назвал территориальный вопрос, а именно передачу территорий, которые Россия "внесла" в российскую конституцию. Исходя из этого, речь, судя по всему, не только о Донбассе, но и Херсонской и Запорожской областей. В ином случае Медведев грозит добиться этого военным путем.

"В-третьих, это передача в российскую юрисдикцию того, что установлено в Конституции России. А именно территорий в Донбассе и в некоторых других новых регионах. То есть восстановление российского суверенитета. Если этого не будет, мы сделаем это военным способом", - резюмировал он.

Что еще важно знать

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки США найти компромисс с Россией лишь теряют время. Он аргументирует это тем, что диктатор РФ Владимир Путин будет использовать любые изменения, чтобы выдвигать новые условия и давить на Вашингтон.

Также мы писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что на данный момент есть четыре предложения по Черноморскому и энергетическому перемирию. Он добавил, что Украина к ним готова.

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