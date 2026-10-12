У Кремлі знайшли новий привід затягнути війну з Україною, - ISW

В ISW вважають, що Росія свідомо використовує те, що через війну Україна за конституцією не може проводити вибори. Так у Кремлі намагаються впливати на переговори й затягувати війну.

Водночас, за даними аналітиків, Росія може дозволити Україні провести вибори будь-коли. Для цього їй достатньо погодитися на припинення вогню.

Таке перемир'я Сполучені Штати й Україна пропонували вже багато разів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп закликав українців обрати нового лідера замість президента України Володимира Зеленського.