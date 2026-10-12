В Кремле нашли новый повод затянуть войну с Украиной, - ISW

Россия пользуется тем, что Украина во время войны не может провести выборы и затягивает переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В ISW считают, что Россия сознательно использует то, что из-за войны Украины по конституции не может проводить выборы. Так в Кремле пытаются влиять на переговоры и затягивать войну.
В то же время, по данным аналитиков, Россия может позволить Украине провести выборы в любое время. Для этого ей достаточно согласиться на прекращение огня.
Такое перемирие Соединенные Штаты и Украина предлагали уже много раз.
Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал украинцев избрать нового лидера вместо президента Украины Владимира Зеленского.
Он заявил, что Украине пора иметь нового президента, и упрекнул Зеленского в том, что тот никогда не заключает соглашений.
Также мы писали, что американский миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск отреагировал на слова Трампа. Зеленский зашел слишком далеко, написал он.