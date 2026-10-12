В Кремле нашли новый повод затянуть войну с Украиной, - ISW

В ISW считают, что Россия сознательно использует то, что из-за войны Украины по конституции не может проводить выборы. Так в Кремле пытаются влиять на переговоры и затягивать войну.

В то же время, по данным аналитиков, Россия может позволить Украине провести выборы в любое время. Для этого ей достаточно согласиться на прекращение огня.

Такое перемирие Соединенные Штаты и Украина предлагали уже много раз.

Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал украинцев избрать нового лидера вместо президента Украины Владимира Зеленского.