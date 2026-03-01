В Кремлі знайшли нове виправдання нападу на Україну через Іран, - Politico

Відмова Росії втручатися у справи Ірану може стати для Кремля інструментом для виправдання агресії проти України. Москва планує використати цю ситуацію, щоб продемонструвати "нездатність" Заходу дотримуватися міжнародних правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Іран як виправдання для Путіна

За інформацією видання, аналітики вважають, що російське керівництво використає події в Тегерані як доказ власної правоти щодо війни в Україні.

Російський політолог Володимир Пастухов зазначає, що російський диктатор Путін апелюватиме до ситуації в Ірані, щоб підтвердити "небезпеку" з боку Заходу.

"Буде важко переконати Путіна, що він колись помилявся. Сумнівачам він вкаже на Тегеран і скаже: "Це могли бути ми", - вважає Пастухов.

Така позиція має на меті закріпити наратив про те, що вторгнення в Україну було нібито превентивним кроком для уникнення долі Ірану.

Критика дипломатії США

Російські високопосадовці вже почали використовувати іранський кейс для дискредитації американської дипломатії. Зокрема, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав спроби Дональда Трампа врегулювати ситуацію фікцією.

"Переговори з Іраном були лише прикриттям. Усі це знали", - написав Медведєв у соцмережі X.

У Кремлі сподіваються, що саме цей меседж - про "безглуздість" домовленостей із Вашингтоном - стане основним для їхніх союзників, затьмаривши факт власної бездіяльності Росії щодо Тегерана.