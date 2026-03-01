В Кремле нашли новое оправдание нападения на Украину из-за Ирана, - Politico
Отказ России вмешиваться в дела Ирана может стать для Кремля инструментом для оправдания агрессии против Украины. Москва планирует использовать эту ситуацию, чтобы продемонстрировать "неспособность" Запада придерживаться международных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Иран как оправдание для Путина
По информации издания, аналитики считают, что российское руководство использует события в Тегеране как доказательство собственной правоты относительно войны в Украине.
Российский политолог Владимир Пастухов отмечает, что российский диктатор Путин будет апеллировать к ситуации в Иране, чтобы подтвердить "опасность" со стороны Запада.
"Будет трудно убедить Путина, что он когда-то ошибался. Сомневающимся он укажет на Тегеран и скажет: "Это могли быть мы", - считает Пастухов.
Такая позиция имеет целью закрепить нарратив о том, что вторжение в Украину было якобы превентивным шагом для избежания судьбы Ирана.
Критика дипломатии США
Российские чиновники уже начали использовать иранский кейс для дискредитации американской дипломатии. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал попытки Дональда Трампа урегулировать ситуацию фикцией.
"Переговоры с Ираном были лишь прикрытием. Все это знали", - написал Медведев в соцсети X.
В Кремле надеются, что именно этот месседж - о "бессмысленности" договоренностей с Вашингтоном - станет основным для их союзников, затмив факт собственного бездействия России в отношении Тегерана.
Эскалация между США и Ираном
Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударом "невиданной силы". По словам американского лидера, Вашингтон готов к решительным действиям, если исламская республика будет продолжать эскалацию.
Как сообщало РБК-Украина, за такой жесткой позицией Белого дома стоят две страны, которые фактически подтолкнули Трампа к объявлению "войны" Ирану, убеждая его в необходимости радикального сдерживания Тегерана.
В свою очередь, официальный Иран ответил на эти угрозы агрессивной риторикой. В Тегеране заявили, что планируют заставить США капитулировать и анонсировали подготовку самой мощной операции мести в истории страны.