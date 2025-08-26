В Кремлі знайшли кого звинуватити у вторгненні ЗСУ в Курську область, - ISW

У понеділок, 25 серпня, російські правоохоронці затримали виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова.

Затримання відбулося в межах кримінальної справи про розкрадання коштів, що виділялися на будівництво оборонних укріплень на кордоні Курської та Бєлгородської областей у період роботи чиновника в обласній адміністрації.

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що із цих коштів Базаров привласнив один мільярд рублів (близько 12,4 млн доларів).

В Інституті зазначили, що раніше за аналогічними звинуваченнями у розкраданнях, правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна.

У звіті також нагадали, що президент Володимир Путін показово звільнив міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня - незадовго до його ймовірного самогубства, що сталося того ж дня.

"В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки, є частиною скоординованих зусиль Кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал Росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року", - переконані аналітики.

Крім того, в Інституті припускають, що Кремль намагається перекласти провину на місцевих чиновників за нездатність Росії зупинити українські рейди через кордон у Бєлгородській області в 2023 і 2024 роках.