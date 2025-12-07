У Путіна потішилися через нову стратегію США з нацбезпеки

За словами Пєксова, у стратегії є формулювання "проти конфронтації, у бік діалогу та розбудови добрих відносин".

"Це, з одного боку, втішно, але, з іншого боку, ми знаємо, що буває, коли дуже красиво і концептуально все написано, але те, що називається у них deep state, робить все по-іншому. Тому нам потрібно дуже уважно стежити за тим, яку реалізацію знайде ця концепція", - додав представник Кремля.

Дмитро Медведєв зазначив, що у новій стратегії національної безпеки США вперше за багато років відкрито йдеться про необхідність налагоджувати відносини з Росією, при цьому він закликав не переоцінювати документ.

За його словами, "це не просто черговий стос гордовитих американських дипломатичних формул". Це схоже на "спробу розвороту великого корабля, який довго йшов по інерції і нарешті вирішив змінити курс".