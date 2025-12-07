У Путіна потішилися через нову стратегію США з нацбезпеки

У Кремлі оптимістично коментують оновлену стратегію національної безпеки США, але уважно стежитимуть, як документ реалізовуватиметься на практиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі російським ЗМІ прессекретаря російського диктатора Володомира Путіна Дмитра Пєскова та заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.
За словами Пєксова, у стратегії є формулювання "проти конфронтації, у бік діалогу та розбудови добрих відносин".
"Це, з одного боку, втішно, але, з іншого боку, ми знаємо, що буває, коли дуже красиво і концептуально все написано, але те, що називається у них deep state, робить все по-іншому. Тому нам потрібно дуже уважно стежити за тим, яку реалізацію знайде ця концепція", - додав представник Кремля.
Дмитро Медведєв зазначив, що у новій стратегії національної безпеки США вперше за багато років відкрито йдеться про необхідність налагоджувати відносини з Росією, при цьому він закликав не переоцінювати документ.
За його словами, "це не просто черговий стос гордовитих американських дипломатичних формул". Це схоже на "спробу розвороту великого корабля, який довго йшов по інерції і нарешті вирішив змінити курс".
Як повідомлялось, 5 грудня Сполучені Штати представили нову Стратегію національної безпеки.
Один із її ключових пунктів - завершення війни в Україні.
Також США вважають відновлення стратегічної стабільності у відносинах з Росією одним із основних своїх пріоритетів на європейському напрямі.
Загалом Вашингтон бажає відновити стабільність у Європі та вважає, що в основі має бути врегулювання конфлікту в Україні. Також США налаштовані на якнайшвидше припинення бойових дій для "стабілізації євразійського простору" та скорочення ризиків збройного конфлікту між країнами Європи та Росією.
У листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні, який розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф та російський посланець Кирило Дмітрієв.
Початковий варіант документу налічував 28 пунктів, більшість із яких були вигідні Росії. Після переговорів 23 і 30 жовтня делегації США та України їх залишилось 20.
Другого грудня Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорити вже оновлений документ.
Після 5-годинних перемовин помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісу поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.