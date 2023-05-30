Зеленський розповів, чи готовий зустрітися з Путіним та яка наступна ціль диктатора

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що це може статися лише після виведення російських військ з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського корейському виданню Chosun Ilbo .

Глава держави наголосив, що Путін уникав контакту з ним протягом двох років, навіть телефонних розмов. На думку Зеленського, диктатору немає чого сказати.

"Путін чітко усвідомлює, що його намагання на силовому захопленні України безперечні. То про що ти можеш зі мною говорити? Путін лише хоче захопити Україну війною і знищити українську державність", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що йому було б важко говорити з Путіним до виведення російських військ з території України. Крім того, глава держави назвав наступну ціль російського диктатора.

"Наступна мета Путіна - Білорусь. Вона (Росія, - ред.) поглинає білоруську металургію", - додав Зеленський.

Коли Зеленський та Путін бачилися востаннє

Останній раз президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін бачилися на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі у грудні 2019 року.

Зараз позиція українського президента змінилася. Володимир Зеленський відкидає можливість зустрічі з Путіним до виведення російських військ. Глава держави заявив, що хоче побачити Путіна у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

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