У Кремлі заговорили про імпорт пального, але назвали дивну причину

Росія веде переговори з іншими країнами щодо можливого імпорту нафтопродуктів.

Втім, причиною він називає не ураження російських НПЗ українськими дронами, а "ажіотажний попит".

"Це буде ще один крок на шляху стабілізації ринку, націлений на те, щоб збити цей ажіотажний попит", - сказав Пєсков.

Втім, за його словами, імпортувати нафтопродукти планується лише в тому випадку, якщо знайдуть пропозиції за прийнятною ціною.