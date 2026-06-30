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У Кремлі заговорили про імпорт пального, але назвали дивну причину

13:16 30.06.2026 Вт
1 хв
Влада РФ вирішила замовчувати справжню причину дефіциту
aimg Олена Чупровська
Фото: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)

Росія планувати імпортувати нафтопродукти з інших країн, щоб покрити дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Росія веде переговори з іншими країнами щодо можливого імпорту нафтопродуктів.

Втім, причиною він називає не ураження російських НПЗ українськими дронами, а "ажіотажний попит".

"Це буде ще один крок на шляху стабілізації ринку, націлений на те, щоб збити цей ажіотажний попит", - сказав Пєсков.

Втім, за його словами, імпортувати нафтопродукти планується лише в тому випадку, якщо знайдуть пропозиції за прийнятною ціною.

Нагадаємо, що у Севастополі через блекаут та паливну кризу закрилася частина магазинів. Мешканці окупованого міста також скаржаться на те, що зросли ціни.

Тим часом ціни на пальне у Росії побили двадцятирічний рекорд. Причиною є успішні удари по НПЗ в РФ.

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