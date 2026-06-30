В Кремле заговорили об импорте горючего, но назвали странную причину

Россия планирует импортировать нефтепродукты из других стран, чтобы покрыть дефицит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов.
Впрочем, причиной он называет не поражение российских НПЗ украинскими дронами, а "ажиотажный спрос".
"Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос", - сказал Песков.
Впрочем, по его словам, импортировать нефтепродукты планируется только в том случае если найдут предложения по приемлемой цене.
Напомним, что в Севастополе из-за блекаута и топливного кризиса закрылась часть магазинов. Жители оккупированного города также жалуются на возросшие цены.
Тем временем цены на горючее в России побили двадцатилетний рекорд. Причиной являются успешные удары по НПЗ в РФ.