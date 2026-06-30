В Кремле заговорили об импорте горючего, но назвали странную причину

Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов.

Впрочем, причиной он называет не поражение российских НПЗ украинскими дронами, а "ажиотажный спрос".

"Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос", - сказал Песков.

Впрочем, по его словам, импортировать нефтепродукты планируется только в том случае если найдут предложения по приемлемой цене.