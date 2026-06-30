У Кремлі заговорили про імпорт пального, але назвали дивну причину
Росія планувати імпортувати нафтопродукти з інших країн, щоб покрити дефіцит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.
Росія веде переговори з іншими країнами щодо можливого імпорту нафтопродуктів.
Втім, причиною він називає не ураження російських НПЗ українськими дронами, а "ажіотажний попит".
"Це буде ще один крок на шляху стабілізації ринку, націлений на те, щоб збити цей ажіотажний попит", - сказав Пєсков.
Втім, за його словами, імпортувати нафтопродукти планується лише в тому випадку, якщо знайдуть пропозиції за прийнятною ціною.
Нагадаємо, що у Севастополі через блекаут та паливну кризу закрилася частина магазинів. Мешканці окупованого міста також скаржаться на те, що зросли ціни.
Тим часом ціни на пальне у Росії побили двадцятирічний рекорд. Причиною є успішні удари по НПЗ в РФ.