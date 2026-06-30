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В Кремле заговорили об импорте горючего, но назвали странную причину

13:16 30.06.2026 Вт
1 мин
Власти РФ решили умалчивать истинную причину дефицита
aimg Елена Чупровская
В Кремле заговорили об импорте горючего, но назвали странную причину Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
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Россия планирует импортировать нефтепродукты из других стран, чтобы покрыть дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов.

Впрочем, причиной он называет не поражение российских НПЗ украинскими дронами, а "ажиотажный спрос".

"Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос", - сказал Песков.

Впрочем, по его словам, импортировать нефтепродукты планируется только в том случае если найдут предложения по приемлемой цене.

Напомним, что в Севастополе из-за блекаута и топливного кризиса закрылась часть магазинов. Жители оккупированного города также жалуются на возросшие цены.

Тем временем цены на горючее в России побили двадцатилетний рекорд. Причиной являются успешные удары по НПЗ в РФ.

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