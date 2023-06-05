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В Кремлі вигадали смерть Буданова та поширюють фейк від імені українського ЗМІ

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Україна, Понеділок 05 червня 2023 14:30
В Кремлі вигадали смерть Буданова та поширюють фейк від імені українського ЗМІ Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Кремлівські пропагандисти вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для поширення неправдивої інформації використовують логотип сторінки одного із українських ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Роспропаганда від імені українського медіа поширює новину начебто про смерть Кирила Буданова", - йдеться в повідомленні.

Російські пропагандисти вигадали, що Буданов, начебто "загинув" від нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі "Український дім" вже навіть триває підготовка до його "поховання".

Не перші "похорони" представників військової "верхівки" України

Як зазначають у Центрі, російські пропагандисти не вперше "ховають" представників військового командування України. Наприклад, раніше в Росії повідомляли і про смерть, і поранення головнокомандувача Валерія Залужного та смерть генерала Олександра Сирського.

Водночас усі фейки пропагандистів розвінчувалися досить швидко та часто без особливих роз'яснень української сторони. Так, фейки про головнокомандувача "допоміг" розвінчати Слідчий комітет РФ, який оголосив Залужного у розшук.

Як додають в ЦПД, такими фейками російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення.

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