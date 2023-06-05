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В Кремле придумали смерть Буданова и распространяют фейк от имени украинского СМИ

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Украина, Понедельник 05 июня 2023 14:30
В Кремле придумали смерть Буданова и распространяют фейк от имени украинского СМИ Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения неправдивой информации используют логотип страницы одного из украинских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Роспропаганда от имени украинского медиа распространяет новость о смерти Кирилла Буданова", - говорится в сообщении.

Российские пропагандисты придумали, что Буданов, якобы "погиб" от недавнего ракетного удара, а в Национальном центре "Украинский дом" уже даже идет подготовка к его "похоронам".

Не первые "похороны" представителей военной "верхушки" Украины

Как отмечают в Центре, российские пропагандисты не первый раз "хоронят" представителей военного командования Украины. Например, ранее в России сообщали и о смерти, и ранении главнокомандующего Валерия Залужного и о смерти генерала Александра Сырского.

В то же время, все фейки пропагандистов развенчивались довольно быстро и часто без особенных разъяснений украинской стороны. Так, фейки о главнокомандующем "помог" развенчать Следственный комитет РФ, который объявил Залужного в розыск.

Как добавляют в ЦПД, такими фейками российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения.

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