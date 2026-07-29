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У Кремлі вигадали новий фейк про набір до Сил безпілотних систем у київському виші, - ЦПД

01:42 29.07.2026 Ср
2 хв
Студентів столичного вищого навчального закладу ніби-то переманюють працювати в Силах безпілотних систем
aimg Юлія Маловічко
Фото: РФ вигадала черговий фейк (з відкритих джерел)

Російська пропаганда поширює фейкову інформацію про нібито набір студентів до Сил безпілотних систем в одному із закладів вищої освіти Києва. Насправді жоден український виш такої кампанії не проводить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації".

За даними ЦПД, російські Telegram-канали поширюють сфальсифіковане повідомлення, у якому стверджується, що один із київських університетів нібито проводить набір студентів до Сил безпілотних систем Збройних сил України.

У Центрі наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Поширюване повідомлення є фейком, а українські заклади вищої освіти не здійснюють жодного "набору" студентів до підрозділів Сил оборони у такий спосіб.

"Це фото фейкове. Зображення не відповідає стилю рекрутингових плакатів СБС та засобам комунікації. Також вступна кампанія лише розпочалася, тому списків зарахованих, які є на фото, в реальності ще немає", - йдеться у повідомленні.

Фото: РФ розповсюджує фейк про СБС (Центр протидії дезінформації)

У ЦПД пояснили, що такі інформаційні вкиди є частиною російської дезінформаційної кампанії. Її мета - дискредитувати українську систему освіти та Сили оборони, посіяти недовіру до державних інституцій і спровокувати панічні настрої серед населення.

"Насправді саме Кремль вербує російських студентів до своїх сил без пілотних систем, зокрема застосовуючи активний тиск, маніпуляції та примус", - додали в ЦПД.

Українців закликали критично ставитися до інформації, яку поширюють анонімні Telegram-канали, перевіряти її через офіційні джерела та не сприяти розповсюдженню російських інформаційних операцій.

Нещодавно повідомлялось про ще один фейк РФ - Москва намагається "розкачати" тему "українсько-польскої ворожнечі" за допомогою постановочних відео.

Також ми писали, як російська пропаганда "запустила" вкиди про брак пального на українських заправках.

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Російська ФедераціяСили безпілотних системФейки