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В Кремле придумали новый фейк о наборе в Силы беспилотных систем в киевском вузе, - ЦПД

01:42 29.07.2026 Ср
2 мин
Студентов столичного вуза якобы переманивают работать в Силах беспилотных систем
aimg Юлия Маловичко
Фото: РФ придумала очередной фейк (из открытых источников)

Российская пропаганда распространяет фейковую информацию о якобы наборе студентов в Силы беспилотных систем в одном из заведений высшего образования Киева. На самом деле ни один украинский вуз такой кампании не проводит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации".

По данным ЦПД, российские Telegram-каналы распространяют сфальсифицированное сообщение, в котором утверждается, что один из киевских университетов якобы проводит набор студентов в Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

В Центре подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Распространяемое сообщение является фейком, а украинские учреждения высшего образования не осуществляют никакого "набора" студентов в подразделения Сил обороны таким образом.

"Это фото фейковое. Изображение не соответствует стилю рекрутинговых плакатов СБС и средствам коммуникации. Также вступительная кампания только началась, поэтому списков зачисленных, которые есть на фото, в реальности еще нет", - говорится в сообщении.

Фото: РФ распространяет фейк о СБС (Центр противодействия дезинформации)

В ЦПД объяснили, что такие информационные вбросы являются частью российской дезинформационной кампании. Ее цель – дискредитировать украинскую систему образования и Силы обороны, посеять недоверие к государственным институтам и спровоцировать панические настроения среди населения.

"На самом деле именно Кремль вербует российских студентов в свои силы безпилотных систем, в частности применяя активное давление, манипуляции и принуждение", - добавили в ЦПИ.

Украинцев призвали критически относиться к информации, распространяемой анонимными Telegram-каналами, проверять ее через официальные источники и не способствовать распространению российских информационных операций.

Недавно сообщалось об еще одном фейке РФ - Москва пытается "раскачать" тему "украинско-польской враажды" с помощью постановочных видео.

Также мы писали, как российская пропаганда "запустила" вбросы о нехватке горючего на украинских заправках.

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