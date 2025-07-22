В Кремле придумали очередную отмазку, почему Путин не встретится с Зеленским
Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, готов ли российский диктатор Владимир Путин встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил российским СМИ.
В частности, у Пескова спросили, готова ли Россия обсуждать возможность встречи Путина с Зеленским, если тот отменит запрет на переговоры с диктатором.
"Ради справедливости, этот запрет еще действует. Это очевидный факт. Это первое. Второе. Надеемся, что будет на этой неделе, как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам. Тема переговоров достаточно сложная", - сказал Песков.
По его мнению, кроме этих вопросов необходимо обсудить проекты меморандумов, которые Украина и Россия представили во время переговоров в Стамбуле.
"Поэтому сначала надо будет много поработать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне", - заявил пресс-секретарь Путина.
Запрет на переговоры с Путиным
Стоит пояснить, что в октябре 2022-го Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о том, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным являются "невозможными".
Еще в январе 2025 года глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига отмечал, что Украина не отказывалась от своего решения запретить прямые переговоры с диктатором.
Переговоры Украины и РФ
Украина и Россия уже провели два раунда переговоров в Стамбуле. Наибольшими результатами этих встреч стали масштабные обмены пленными и передача тел погибших военных.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что третий раунд переговоров запланирован на среду, 23 июля - он также состоится в Стамбуле.
По его словам, основными темами переговоров станут возвращение пленных и депортированных детей, а также обсуждение возможности личной встречи лидеров.
Стоит отметить, что в Кремле выступили "за" третий раунд переговоров. Москва утверждает, что во время встречи собирается обсудить меморандумы о завершении войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.