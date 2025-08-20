У Кремлі вигадали 1,7 мільйона "загиблих" військових ЗСУ: ЦПД спростувало фейк

Російська пропаганда заявила, що "хакери зламали базу Генштабу ЗСУ" та отримали дані про мільйонні втрати. Насправді ці цифри не мають жодного підґрунтя.

ЦПД зазначає, що Україна ніколи не мала регулярної армії у 1,7 мільйона осіб.

Станом на січень 2025 року, за словами президента Володимира Зеленського, чисельність українського війська становила близько 880 тисяч.

Більше того, втрати російських військових, за словами глави держави, утричі перевищують українські.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 20 серпня 2025 року, з початку повномасштабної війни Росія втратила 1 072 700 осіб убитими та пораненими.

Це нівелює будь-які спроби російської пропаганди маніпулювати цифрами.

Мета подібних фейків - деморалізувати українців та створити враження "виснаженості" ЗСУ, а також послабити підтримку України з боку міжнародних партнерів.