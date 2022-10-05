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В Кремлі відреагували на інформацію про зміну статусу "спецоперації": що кажуть

Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В мережі ширилась інформація про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін планує змінити статус так званої "спецоперації" в Україні на "контртерористичну". Однак, прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков заперечив це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

Коментуючи вищезгадану інформацію, Пєсков заявив, що це є фейком, однак зауважив, що зміна статусу "цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача, президента країни".

"На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювали, йдеться про спеціальну військову операцію, яка триває", - наголосив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами експерта Центру оборонних стратегій, полковника Віктора Кевлюка, Путін може змінити формат війни в Україні - перейменувати "СВО" на "контртерористичну". Це зі свого боку, означатиме відсутність виплат надбавок російським окупантам й абсолютно нічого не змінить для України.

Тим часом резервісти та члени "добровольчих" загонів Росії скиглять через відсутність виплат обіцяних владою грошей.

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Російська Федерація