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Эксперты ISW: Москва задерживает выплаты контрактникам, которых отправили в Украину

Новина українською →
Киев, Воскресенье 14 августа 2022 05:52
Эксперты ISW: Москва задерживает выплаты контрактникам, которых отправили в Украину Фото: российские власти задерживают выплаты контрактникам-добровольцам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские резервисты и члены "добровольческих" отрядов сообщают, что российские власти не выплатили ранее обещанные денежные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Сообщается, что российские власти назначали новобранцев без опыта на должности командиров на уровне роты или выше, не обеспечивали солдат достаточным количеством еды, боеприпасов или сигарет, не обеспечивали похороны солдат-добровольцев, погибших в бою, и оставляли солдат в отдаленных районах России без транспорта домой после истечения срока их контрактов.

Несколько добровольцев заявили, что в подразделениях с ними обращались хуже, чем с рядовыми контрактниками. Тем временем российские чиновники отправили контрактников, которые отказываются воевать после их отправки в Украину, в специальные лагеря. Места временного заключения расположены в Попасной и Брянке Луганской области.

Напомним, ранее в России заговорили о том, что оккупационные войска в Украине, могут оказаться в "очень драматичном положении до конца лета".

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