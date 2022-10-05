В Кремле отреагировали на информацию об изменении статуса "спецоперации": что говорят

В сети распространялась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует изменить статус так называемой "спецоперации" в Украине на "контртеррористическую". Однако пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков опроверг это.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА Новости ".

"На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", - подчеркнул он.

Комментируя вышеупомянутую информацию, Песков заявил, что это фейк, однако отметил, что изменение статуса "целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам эксперта Центра оборонных стратегий, полковника Виктора Кевлюка, Птин может изменить формат войны в Украине - переименовать "СВО" в "контртеррористическую". Это со своей стороны будет означать отсутствие выплат надбавок российским оккупантам и абсолютно ничего не изменит для Украины.

Тем временем резервисты и члены "добровольческих" отрядов России ноют из-за отсутствия выплат обещанных властями денег.

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