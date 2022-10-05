В Кремлі відреагували на інформацію про зміну статусу "спецоперації": що кажуть

В мережі ширилась інформація про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін планує змінити статус так званої "спецоперації" в Україні на "контртерористичну". Однак, прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков заперечив це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

Коментуючи вищезгадану інформацію, Пєсков заявив, що це є фейком, однак зауважив, що зміна статусу "цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача, президента країни". "На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювали, йдеться про спеціальну військову операцію, яка триває", - наголосив він.