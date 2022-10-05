ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кремле отреагировали на информацию об изменении статуса "спецоперации": что говорят

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 13:47
В Кремле отреагировали на информацию об изменении статуса "спецоперации": что говорят Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В сети распространялась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует изменить статус так называемой "спецоперации" в Украине на "контртеррористическую". Однако пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков опроверг это.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Комментируя вышеупомянутую информацию, Песков заявил, что это фейк, однако отметил, что изменение статуса "целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны".

"На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", - подчеркнул он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам эксперта Центра оборонных стратегий, полковника Виктора Кевлюка, Птин может изменить формат войны в Украине - переименовать "СВО" в "контртеррористическую". Это со своей стороны будет означать отсутствие выплат надбавок российским оккупантам и абсолютно ничего не изменит для Украины.

Тем временем резервисты и члены "добровольческих" отрядов России ноют из-за отсутствия выплат обещанных властями денег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться