У Кремлі відреагували на американське запрошення Путіна на G20

Нагадаємо, США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, який відбудеться 14-15 грудня. Вашингтон сподівається, що він особисто візьме участь у зустрічі лідерів "Групи двадцяти".

Водночас Bloomberg раніше повідомляв, що участь Путіна в саміті G20 у Флориді вважається малоймовірною, натомість він планував відвідати саміт АТЕС у Китаї 18-19 листопада.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним на полях саміту в Маямі.