UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Кремлі відреагували на американське запрошення Путіна на G20

23:11 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: речник російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)

Запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у США отримало позитивну реакцію Кремля.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами Пєскова, у Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони. Водночас остаточне рішення щодо участі Путіна в саміті поки не озвучували.

"У Кремлі вітають запрошення США до президента РФ на саміт G20, це питання буде розглянуто через дипломатичні канали", - заявив Пєсков.

Таким чином, питання участі російського президента у зустрічі лідерів країн G20 тепер мають опрацювати дипломатичними каналами.

Нагадаємо, США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, який відбудеться 14-15 грудня. Вашингтон сподівається, що він особисто візьме участь у зустрічі лідерів "Групи двадцяти".

Водночас Bloomberg раніше повідомляв, що участь Путіна в саміті G20 у Флориді вважається малоймовірною, натомість він планував відвідати саміт АТЕС у Китаї 18-19 листопада.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним на полях саміту в Маямі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаG20Володимир Путін