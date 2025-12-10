У Кремлі відповіли на заяву Зеленського щодо енергетичного перемир’я

Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до енергетичного перемир’я у разі готовності Росії.

Як зазначив голова держави, російські окупанти завдають ударів по українській енергетиці і Сили оборони абсолютно справедливо відповідають.

"Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми готові. Це дуже важливо для людей", - додав він.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Війська РФ вже три роки поспіль, починаючи з осені 2022 року, атакують українську енергосистему. Росіяни проводять ці теракти, сподіваючись спровокувати гуманітарну кризу в Україні.

Внаслідок таких атак постраждала велика кількість енергооб’єктів, через що по всій країні щодня вводяться графіки погодинних відключень світла.

Ще у вересні цього року президент Володимир Зеленський попередив, що у разі спроб Росії влаштувати блекаут у Києві - вона отримає блекаут в Москві.

Нагадаємо, що у березні Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир’я, проте Росія його порушувала, продовжуючи атаки на енергооб’єкти в прифронтових регіонах.