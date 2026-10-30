У Кремлі ухилилися від прямої відповіді, чи готовий Путін говорити із Зеленським

Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля, "де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки".

Глава МЗС України Андрій Сибіга у відповідь зазначив, що до таких зваяв не варто ставитися серйозно.

За його словами, український президент і російський диктатор могли б зустрітися де завгодно, але не в РФ чи Білорусі.