В Кремле уклонились от прямого ответа, готов ли Путин говорить с Зеленским

На вопрос, готов ли Путин поговорить по телефону с Зеленским, если тот инициирует разговор, спикер Кремля ответил, что якобы российский диктатор готов.

При этом Песков перевел ответственность на украинского президента, мол, он первым должен позвонить по телефону.

"Никто пока не звонил", - заявил спикер Кремля.

Его также спросили, ответил ли бы Путин на звонок президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца.

Спикер российского диктатора заверил, что Путин вроде бы "открыт для диалога со всеми".

"Также возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми", - заявил Песков.