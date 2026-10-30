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В Кремле уклонились от прямого ответа, готов ли Путин говорить с Зеленским

12:10 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Кремле уклонились от прямого ответа, готов ли Путин говорить с Зеленским Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
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Российский диктатор Владимир Путин якобы готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но "пока никто не звонил".

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

На вопрос, готов ли Путин поговорить по телефону с Зеленским, если тот инициирует разговор, спикер Кремля ответил, что якобы российский диктатор готов.

При этом Песков перевел ответственность на украинского президента, мол, он первым должен позвонить по телефону.

"Никто пока не звонил", - заявил спикер Кремля.

Его также спросили, ответил ли бы Путин на звонок президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца.

Спикер российского диктатора заверил, что Путин вроде бы "открыт для диалога со всеми".

"Также возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми", - заявил Песков.

Напомним, ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с главой Кремля, "где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности".

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ отметил, что к таким проблемам не стоит относиться серьезно.

По его словам, украинский президент и российский диктатор могли бы встретиться где угодно, но не в России или Беларуси.

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