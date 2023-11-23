В Кремлі турбуються щодо результатів президентських виборів, - ISW

Вибори президента в Росії

Ще в серпні поточного року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.

А пізніше з'явилась інформація, що Путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.

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