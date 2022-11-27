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У Кремлі створюють нову ПВК, щоб стримувати вплив Пригожина, - ISW

Фото: творець ПВК Вагнера Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Кремлі створюють нову так звану "ЧВК", що стримати вплив на політичній арені Росії фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Створенням нового бойового угруповання доручили Армену Саркісяну. Він є власником холдингової компанії "Ташир", давнього субпідрядника російської державної енергетичної компанії "Газпром".

Ймовірно, що високопосадовці схвалили зусилля Саркісяна, оскільки приватні військові компанії в Росії заборонені законом, нагадали аналітики.

Своєю чергою глава Чечні Рамзан Кадиров регулярно просуває свої зусилля щодо створення паралельних військових структур на базі Чечні.

Нещодавно Кадиров зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що вони обговорювали створення нових підрозділів російської армії та Росгвардії, що складаються з чеченського персоналу.

"Російські офіційні особи можуть сприяти подальшому просуванню наявних паралельних військових структур Кадирова і зусиль Саркісяна щодо створення приватної військової компанії для протидії зростанню впливу Пригожина, який використовує свої структури, щоб зарекомендувати себе як центральна фігура в російській політиці", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, за даними ГУР, новим "куратором" за в'язницями в Росії і на тимчасово окупованих територіях України став кримінальний авторитет Армен Саркісян.

У 2018 році Армена Саркісяна затримували співробітники Інтерполу у Франції. Але затриманого відпустили, оскільки він виявився сповненим тезкою кримінального авторитету з Горлівки.

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ПВК Вагнера