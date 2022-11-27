RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кремле создают новую ЧВК, чтобы сдерживать влияние Пригожина, - ISW

Фото: создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Кремле создают новую так называемую "ЧВК", что сдержать влияние на политической арене России финансиста "Вагнера" Евгений Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Созданием новой боевой группировки поручили Армену Саркисяну. Он является владельцем холдинговой компании "Ташир", давнего субподрядчика российской государственной энергетической компании "Газпром".

Вероятно, что высокопоставленные российские чиновники одобрили усилия Саркисяна, поскольку частные военные компании в России запрещены законом, напомнили аналитики.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур на базе Чечни.

Недавно Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала.

"Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению существующих параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию Пригожина, который использует свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральная фигура в российской политике", - отмечают аналитики.

Напомним, по данным ГУР, новым "куратором" в тюрьмах России и на временно оккупированных территориях Украины стал криминальный авторитет Армен Саркисян.

В 2018 году Армена Саркисяна задерживали сотрудники Интерпола во Франции. Но задержанного отпустили, поскольку он оказался полным тезкой криминального авторитета из Горловки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера