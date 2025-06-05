UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Кремлі розповіли, що Путін сказав Трампу про атаку СБУ на російські авіабази

Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі підтвердили, що російський диктатор Володимир Путін "попередив" президента США Дональда Трампа про відповідь Москви на українську операцію "Павутина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи справді Путін говорив Трампу, що Росія відповість на атаки, Пєсков відповів: "Так, дійсно".

Пєсков додав, що Росія "відповість на атаку по аеродромах тоді і так, як вважатимуть за доцільне військові".

Прессекретар диктатора також сказав, що Трамп у розмові Путіним говорив, що не знав про плани підготовки операції СБУ "Павутина", внаслідок якої було вражено літаки стратегічної авіації Росії. Але в Кремлі заявили, що хотіли б почути від американського президента слова засудження.

"Якщо говорити загалом про міжнародну оцінку, звичайно, ми хотіли б почути жорсткий осуд", - сказав Пєсков.

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін вчора, 4 червня, провели телефонну розмову. Про це Трамп повідомив у Truth Social, хоча згодом видалив публікацію і "перезалив" її знову без змін.

Як зазначив американський президент, Путін нібито заявив йому, що "змушений відповісти" на українську атаку, внаслідок якої були знищені російські літаки.

 

Операція "Павутина"

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина". На території Росії було завдано удару по чотирьох військових аеродромах: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Внаслідок атаки FPV-дронами уражено щонайменше 41 стратегічний літак РФ, зокрема Ту-95, Ту-22М3 та А-50. В СБУ заявили, що це третина всього стратегічного флоту Росії.

Загальні втрати агресора оцінили у 7 млрд доларів - це найбільший авіаційний удар по Росії з початку повномасштабної війни.

Деталі спецоперації СБУ та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСлужба безпеки УкраїниСполучені Штати АмерикиУкраїнаКремльДональд ТрампВійна в Україні