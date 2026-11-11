У Кремлі розповіли, коли Путін зустрінеться з посланцями Трампа

"У першій половині дня", - відповів він на запитання щодо часу зустрічі.

Ушаков додав, що з точки зору протоколу зустріч відбудеться "як зазвичай".

Нагадаємо, Джаред Кушнер прокоментував можливість проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, переговори між лідерами двох країн щодо завершення війни стали б позитивним кроком.