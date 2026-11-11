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В Кремле рассказали, когда Путин встретится с посланниками Трампа

18:30 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Юрий Ушаков (Getty Images)

Встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным состоится завтра в первой половине дня.

Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"В первой половине дня", - ответил он на вопрос о времени встречи.

Ушаков добавил, что с точки зрения протокола встреча состоится "как обычно".

Напомним, Джаред Кушнер прокомментировал возможность проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры между лидерами двух стран по завершению войны стали бы положительным шагом.

Отметим, завтра Зеленский встретится со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. До этого американская делегация посетит Россию для проведения переговоров.

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