Кремлі підтримав позицію президента США Дональда Трампа. Американський лідер вважає, що необхідний час для оцінки ефекту нових санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова під час брифінгу.
"Ну, ми дійсно подивимося, дасть Бог, побачимо, що буде через шість місяців. Ми бачимо те, що є зараз, ми бачимо те, що було рік тому, два роки тому. І, дасть Бог, побачимо, що буде через шість місяців і через рік", - сказав він.
Зауважимо, що американський президент 23 жовтня заявив, що йому приємно чути, що російський диктатор Володимир Путін впевнений у стійкості російської економіки до нових санкцій США.
"Радий, що він так думає. Це добре. Через шість місяців я дам вам знати. Подивимося, як все обернеться", – сказав Трамп.
У ніч на 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Росії з метою змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Аналітики видання New York Times зазначають, що ці заходи навряд чи вплинуть на воєнні плани російського лідера, проте, як очікується, створять додаткові проблеми для економіки Росії.
