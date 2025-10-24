Кремле поддержал позицию президента США Дональда Трампа. Американский лидер считает, что необходимо время для оценки эффекта новых санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова во время брифинга.
"Ну, мы действительно посмотрим, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад. И, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев и через год", - сказал он.
Заметим, что американский президент 23 октября заявил, что ему приятно слышать, что российский диктатор Владимир Путин уверен в устойчивости российской экономики к новым санкциям США.
"Рад, что он так думает. Это хорошо. Через шесть месяцев я дам вам знать. Посмотрим, как все обернется", - сказал Трамп.
В ночь на 23 октября Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России с целью заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Аналитики издания New York Times отмечают, что эти меры вряд ли повлияют на военные планы российского лидера, однако, как ожидается, создадут дополнительные проблемы для экономики России.
Подробнее о последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время сегодня мы писали, что Сенат США готовится провести "неделю России", во время которой запланировано голосование за несколько ключевых законопроектов, в частности относительно использования замороженных активов РФ для помощи Украине.
Более того, мы также сообщали, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам поставили под сомнение планы России по снижению ключевой ставки.