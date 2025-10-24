В Кремле отреагировали на заявление Трампа о санкциях: "мы подождем полгода"

"Ну, мы действительно посмотрим, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад. И, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев и через год", - сказал он.

Заметим, что американский президент 23 октября заявил, что ему приятно слышать, что российский диктатор Владимир Путин уверен в устойчивости российской экономики к новым санкциям США.

"Рад, что он так думает. Это хорошо. Через шесть месяцев я дам вам знать. Посмотрим, как все обернется", - сказал Трамп.