Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова під час брифінгу.

"Ну, ми дійсно подивимося, дасть Бог, побачимо, що буде через шість місяців. Ми бачимо те, що є зараз, ми бачимо те, що було рік тому, два роки тому. І, дасть Бог, побачимо, що буде через шість місяців і через рік", - сказав він.

Зауважимо, що американський президент 23 жовтня заявив, що йому приємно чути, що російський диктатор Володимир Путін впевнений у стійкості російської економіки до нових санкцій США.

"Радий, що він так думає. Це добре. Через шість місяців я дам вам знати. Подивимося, як все обернеться", – сказав Трамп.