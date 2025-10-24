ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Кремлі відреагували на заяву Трампа про санкції: "ми почекаємо пів року"

Росія, П'ятниця 24 жовтня 2025 15:28
UA EN RU
У Кремлі відреагували на заяву Трампа про санкції: "ми почекаємо пів року" Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кремлі підтримав позицію президента США Дональда Трампа. Американський лідер вважає, що необхідний час для оцінки ефекту нових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова під час брифінгу.

"Ну, ми дійсно подивимося, дасть Бог, побачимо, що буде через шість місяців. Ми бачимо те, що є зараз, ми бачимо те, що було рік тому, два роки тому. І, дасть Бог, побачимо, що буде через шість місяців і через рік", - сказав він.

Зауважимо, що американський президент 23 жовтня заявив, що йому приємно чути, що російський диктатор Володимир Путін впевнений у стійкості російської економіки до нових санкцій США.

"Радий, що він так думає. Це добре. Через шість місяців я дам вам знати. Подивимося, як все обернеться", – сказав Трамп.

США б'є по економіці Росії

У ніч на 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Росії з метою змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Аналітики видання New York Times зазначають, що ці заходи навряд чи вплинуть на воєнні плани російського лідера, проте, як очікується, створять додаткові проблеми для економіки Росії.

Детальніше про наслідки можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Водночас сьогодні ми писали, що Сенат США готується провести "тиждень Росії", під час якого заплановане голосування за кілька ключових законопроєктів, зокрема щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Ба більше, ми також повідомляли, що українські удари по нафтопереробних заводах поставили під сумнів плани Росії щодо зниження ключової ставки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію