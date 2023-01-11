У Кремлі "не помітили" стелі на російську нафту, незважаючи на обвал цін

У Кремлі ще не бачили випадків обмеження цін на російську нафту, запровадженого Заходом минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Що стосується втрат, то стелі поки що особливо ніхто не бачив", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков також заявив, що Росія зробить усе, щоб захистити себе від планів провідних економік "Великої сімки" (G7) запровадити два види граничних цін на російські нафтопродукти.

В даний час основна російська марка Urals торгується нижче за граничну ціну в 60 доларів за барель, введену Заходом в рамках санкцій проти Москви у зв'язку з вторгненням в Україну.

Обмеження цін дозволяє країнам, які не входять до ЄС, продовжувати імпортувати російську сиру нафту морським шляхом, але забороняє судноплавним, страховим та перестрахувальним компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною менше 60 доларів.

Президент Росії Володимир Путін минулого місяця підписав указ, який забороняє постачання сирої нафти та нафтопродуктів з 1 лютого на п'ять місяців до країн, що дотримуються обмежень.

Російська нафта зазвичай продається з дисконтом до міжнародних стандартів, як-от Brent. Дисконт збільшився після західних санкцій.

Офіційний представник G7 заявив, що коаліція прагнутиме встановити дві стелі цін на російські нафтопродукти в лютому: одну для продуктів, що продаються з премією до сирої нафти, а інша - для тих, які торгуються зі знижкою.