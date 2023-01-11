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В Кремле "не заметили" потолка на российскую нефть, несмотря на обвал цен

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Москва, Среда 11 января 2023 12:22
В Кремле "не заметили" потолка на российскую нефть, несмотря на обвал цен Фото: в Кремле закрыли глаза на обвал цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Кремле еще не видели случаев ограничения цен на российскую нефть, введенного Западом в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Что касается потерь, то потолка пока особо никто не видел", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что Россия сделает все, чтобы защитить себя от планов ведущих экономик "Большой семерки" (G7) ввести два вида предельных цен на российские нефтепродукты.

В настоящее время основная российская марка Urals торгуется ниже предельной цены в 60 долларов за баррель, введенной Западом в рамках санкций против Москвы в связи со вторжением в Украину.

Ограничение цен позволяет странам, не входящим в ЕС, продолжать импортировать российскую сырую нефть морским путем, но запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если только она не продается по цене менее 60 долларов.

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце подписал указ, запрещающий поставки сырой нефти и нефтепродуктов с 1 февраля на пять месяцев в страны, соблюдающие ограничения.

Российская нефть традиционно продается с дисконтом к международным эталонам, таким как Brent. Дисконт увеличился после западных санкций.

Официальный представитель G7 заявил, что коалиция будет стремиться установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, продающихся с премией к сырой нефти, а другой - для тех, которые торгуются со скидкой.

Напомним, потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.

Цена на российскую нефть марки Urals рухнула на первых в 2023 году мировых торгах ниже 40 долларов за баррель.

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