У Кремлі оцінили необхідність мобілізації: що відомо

Чи буде нова мобілізація

У Росії не планують оголошувати додаткову мобілізацію. За словами Дмитра Медведєва, поточна чисельність військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України на контрактній основі, дає змогу обходитися без нових призовних кампаній.

Він зазначив, що потреби в розширенні мобілізаційних заходів зараз немає, оскільки армія укомплектована за рахунок добровольців, які підписали відповідні угоди.

Ставка на контрактну службу

Як підкреслив Медведєв, саме контрактники становлять основу угруповання військ, задіяного в бойових діях.

"Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в Об'єднаному угрупованні військ під час спеціальної військової операції цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань", - запевнив російський політик.

Скільки росіян підписали контракти

Також він навів статистику щодо набору військовослужбовців. З початку 2026 року контракти на службу уклали понад 80 тисяч осіб.

Водночас, за його словами, протягом минулого року кількість підписаних контрактів перевищила 400 тисяч, що значно вище за поточні показники.