У Кремлі "не очікують" підписання документів за підсумками саміту на Алясці

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно того, чи очікується підписання якогось документа на полях двосторонньої зустрічі, він заперечив будь-які домовленості.

"Ні. Не очікується (підписання документа – ред.), і нічого не готувалася. І навряд чи тут може бути якийсь документ", - зазначив Песков.

За його словами, при цьому, з огляду на те, що за результатами зустрічі буде спільна прес-конференція, у її ході буде озвучено те коло домовленостей, розуміння яких вдасться досягти.