UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Кремлі "не очікують" підписання документів за підсумками саміту на Алясці

Фото: у Кремлі "не очікують" підписання документів за підсумками саміту на Алясці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кремлі нібито не очікують підписання спільного документу у ході зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно того, чи очікується підписання якогось документа на полях двосторонньої зустрічі, він заперечив будь-які домовленості.

"Ні. Не очікується (підписання документа – ред.), і нічого не готувалася. І навряд чи тут може бути якийсь документ", - зазначив Песков.

За його словами, при цьому, з огляду на те, що за результатами зустрічі буде спільна прес-конференція, у її ході буде озвучено те коло домовленостей, розуміння яких вдасться досягти.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 15 серпня, у місті Анкоридж, що на Алясці, відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна. За даними різних джерел, центральною темою переговорів стане припинення вогню і завершення війни між Україною та Росією.

Зазначається, що за підсумками зустрічі на Алясці може бути заплановане проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського, а також представників європейських країн.

Про три сценарії розвитку подій після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та ПутінаАляска