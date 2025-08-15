У Кремлі "не очікують" підписання документів за підсумками саміту на Алясці

У Кремлі нібито не очікують підписання спільного документу у ході зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова.
Відповідаючи на запитання журналіста стосовно того, чи очікується підписання якогось документа на полях двосторонньої зустрічі, він заперечив будь-які домовленості.
"Ні. Не очікується (підписання документа – ред.), і нічого не готувалася. І навряд чи тут може бути якийсь документ", - зазначив Песков.
За його словами, при цьому, з огляду на те, що за результатами зустрічі буде спільна прес-конференція, у її ході буде озвучено те коло домовленостей, розуміння яких вдасться досягти.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 15 серпня, у місті Анкоридж, що на Алясці, відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна. За даними різних джерел, центральною темою переговорів стане припинення вогню і завершення війни між Україною та Росією.
Зазначається, що за підсумками зустрічі на Алясці може бути заплановане проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського, а також представників європейських країн.
