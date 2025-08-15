В Кремле "не ожидают" подписания документов по итогам саммита на Аляске

В Кремле якобы не ожидают подписания совместного документа в ходе встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Отвечая на вопрос журналиста относительно того, ожидается ли подписание какого-то документа на полях двусторонней встречи, он отрицает какие-либо договоренности.
"Нет. Не ожидается (подписания документа - ред.), и ничего не готовилось. И вряд ли здесь может быть какой-то документ", - отметил Песков.
По его словам, при этом, учитывая то, что по результатам встречи будет совместная пресс-конференция, в ее ходе будет озвучен тот круг договоренностей, понимание которых удастся достичь.
Напомним, что сегодня ночью, 15 августа, в городе Анкоридж, что на Аляске, состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным различных источников, центральной темой переговоров станет прекращение огня и завершение войны между Украиной и Россией.
Отмечается, что по итогам встречи на Аляске может быть запланировано проведение трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также представителей европейских стран.
