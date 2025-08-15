В Кремле "не ожидают" подписания документов по итогам саммита на Аляске

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, ожидается ли подписание какого-то документа на полях двусторонней встречи, он отрицает какие-либо договоренности.

"Нет. Не ожидается (подписания документа - ред.), и ничего не готовилось. И вряд ли здесь может быть какой-то документ", - отметил Песков.

По его словам, при этом, учитывая то, что по результатам встречи будет совместная пресс-конференция, в ее ходе будет озвучен тот круг договоренностей, понимание которых удастся достичь.