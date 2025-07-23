У Кремлі назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна

Переговори України та Росії

Після того як Дональд Трамп вдруге став президентом Сполучених Штатів Америки (США), Вашингтон активізував зусилля з пошуку дипломатичного вирішення війни в Україні. Американська сторона провела окремі зустрічі з делегаціями Києва та Москви, під час яких обговорювалось питання запровадження безумовного припинення вогню. Втім, Росія цю пропозицію одразу відкинула.

Попри це, між Україною та Росією продовжився діалог. Станом на зараз відбулося два раунди переговорів. У ході другого, 16 травня, вдалося досягти домовленості про великий обмін полоненими за схемою "1000 на 1000", який був реалізований у три етапи - з 23 до 25 травня.

Тим часом Зеленський затвердив склад делегації, яка сьогодні зустрінеться з російською стороною у Стамбулі.

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