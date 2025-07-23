В Кремле назвали условие встречи Зеленского и Путина

Переговоры Украины и России

После того как Дональд Трамп во второй раз стал президентом Соединенных Штатов Америки (США), Вашингтон активизировал усилия по поиску дипломатического решения войны в Украине. Американская сторона провела отдельные встречи с делегациями Киева и Москвы, во время которых обсуждался вопрос введения безусловного прекращения огня. Впрочем, Россия это предложение сразу отвергла.

Несмотря на это, между Украиной и Россией продолжился диалог. По состоянию на сейчас состоялось два раунда переговоров. В ходе второго, 16 мая, удалось достичь договоренности о большом обмене пленными по схеме "1000 на 1000", который был реализован в три этапа - с 23 по 25 мая.

Тем временем Зеленский утвердил состав делегации, которая сегодня встретится с российской стороной в Стамбуле.

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