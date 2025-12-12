У Кремлі натякнули на відмову від оновленого мирного плану завершення війни в Україні

За словами Ушакова, російська сторона ще не бачила нових пропозицій, але вже дав зрозуміти, що Москва може не сприйняти їх прихильно.

"Ми не бачили переглянутих версій американських проєктів. Коли ми їх побачимо, нам може не сподобатися багато речей, саме так я це відчуваю", - заявив помічник Кремля.

Він стверджує, що європейські та українські чиновники проведуть "активний мозковий штурм" протягом вихідних, і що Кремлю потрібно побачити, яким буде результат.