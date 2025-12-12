У Кремлі натякнули на відмову від оновленого мирного плану завершення війни в Україні

У Кремлі стверджують, що не бачили оновленої версії американського мирного плану після останніх контактів США та України, але вже попередили, що Москві можуть не сподобатися "багато речей".
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Ушакова, російська сторона ще не бачила нових пропозицій, але вже дав зрозуміти, що Москва може не сприйняти їх прихильно.
"Ми не бачили переглянутих версій американських проєктів. Коли ми їх побачимо, нам може не сподобатися багато речей, саме так я це відчуваю", - заявив помічник Кремля.
Він стверджує, що європейські та українські чиновники проведуть "активний мозковий штурм" протягом вихідних, і що Кремлю потрібно побачити, яким буде результат.
Початковий варіант мирного плану США мав 28 пунктів, і деякі з них були неприйнятні для України.
Зокрема, пропонувалося відвести війська з частини Донбасу, зменшити армію та відмовитися від вступу до НАТО. Такі умови не підтримали ні Україна, ні європейські партнери.
Після цього українська та американська переговорні групи провели кілька зустрічей у Женеві та Маямі, щоб доопрацювати документ.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті план скоротили до 20 пунктів.
10 грудня заявив, що Київ погодив ключові пункти плану післявоєнної реконструкції на переговорах із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, та іншими високопосадовцями.
Глава держави сказав, що робота над "економічним документом" триває, і що Україна "повністю погоджується з американською стороною".
Тим часом Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа.