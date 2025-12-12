В Кремле намекнули на отказ от обновленного мирного плана завершения войны в Украине

В Кремле утверждают, что не видели обновленной версии американского мирного плана после последних контактов США и Украины, но уже предупредили, что Москве могут не понравиться "многие вещи".
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Ушакова, российская сторона еще не видела новых предложений, но уже дала понять, что Москва может не воспринять их благосклонно.
"Мы не видели пересмотренных версий американских проектов. Когда мы их увидим, нам может не понравиться много вещей, именно так я это чувствую", - заявил помощник Кремля.
Он утверждает, что европейские и украинские чиновники проведут "активный мозговой штурм" в течение выходных, и что Кремлю нужно увидеть, каким будет результат.
Первоначальный вариант мирного плана США имел 28 пунктов, и некоторые из них были неприемлемы для Украины.
В частности, предлагалось отвести войска из части Донбасса, уменьшить армию и отказаться от вступления в НАТО. Такие условия не поддержали ни Украина, ни европейские партнеры.
После этого украинская и американская переговорные группы провели несколько встреч в Женеве и Майами, чтобы доработать документ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате план сократили до 20 пунктов.
10 декабря заявил, что Киев согласовал ключевые пункты плана послевоенной реконструкции на переговорах с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, и другими высокопоставленными чиновниками.
Глава государства сказал, что работа над "экономическим документом" продолжается, и Украина "полностью соглашается с американской стороной".
Между тем Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа.