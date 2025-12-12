В Кремле намекнули на отказ от обновленного мирного плана завершения войны в Украине

По словам Ушакова, российская сторона еще не видела новых предложений, но уже дала понять, что Москва может не воспринять их благосклонно.

"Мы не видели пересмотренных версий американских проектов. Когда мы их увидим, нам может не понравиться много вещей, именно так я это чувствую", - заявил помощник Кремля.

Он утверждает, что европейские и украинские чиновники проведут "активный мозговой штурм" в течение выходных, и что Кремлю нужно увидеть, каким будет результат.