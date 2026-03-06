У Кремлі готують ґрунт для зриву переговорів щодо України: ISW оцінив заяви Москви

У Кремлі використовують ситуацію на Близькому Сході, щоб створити підґрунтя для звинувачень США у можливому провалі мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що заявив Лавров

Аналітики звернули увагу на заяву глави МЗС РФ Сергій Лавров, який різко розкритикував риторику США щодо американо-ізраїльських операцій проти Ірану.

За його словами, Вашингтон нібито намагається дестабілізувати Близький Схід і посварити Іран із країнами Перської затоки.

Лавров також заявив, що в Росії нібито занепокоєні тим, що США проводять військові операції проти держав, з якими ведуть переговори. Він згадав удари по Ірану та Венесуелі, а також війну між Ізраїлем та Іраном у 2025 році. При цьому російський міністр заявив, що "дух" американо-російського саміту на Алясці у серпні 2025 року нібито слабшає.

В ISW зазначають, що цей розпливчастий термін Кремль використовує, щоб стверджувати, що Сполучені Штати та Росія уклали офіційну угоду.

За спостереженнями аналітиків, Лавров виступає як поміркований голос, щоб надіслати певний меседж російському народу та союзникам Росії, не надто критикуючи адміністрацію Трампа.

Заяви інших кремлівських чиновників

Інші російські чиновники також активно використовують військові операції США проти Ірану для різкої критики Сполучених Штатів і риторичного протиставлення Росії і США, а також для дискредитації очолюваних США переговорів щодо України.

Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розкритикував президента США Дональд Трамп, звинувативши його у спробах вести мирні переговори паралельно з військовими діями.

А перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії Олексій Чепа заявив, що операції в Ірані навряд чи повністю зірвуть переговори щодо України, але попередив, що Росія може засумніватися у своїй вірі в те, що США можуть виступати в якості "неупередженого і чесного" посередника.

Аналітики ISW про стратегію Москви

Як зазначають аналітики, Кремль уже тривалий час намагається затягувати та гальмувати мирні переговори щодо України. Водночас Москва змушена балансувати між цим і ризиком нових санкцій США або інших кроків Заходу, які могли б змусити Росію піти на реальні переговори.

Проте посилення критики США з боку Кремля після початку американо-ізраїльських операцій проти Ірану 28 лютого може свідчити про зростаючі труднощі Москви у збереженні балансу між відносинами зі США та власними партнерами.

Аналітики також вважають, що Росія може використати цю різку риторику проти Вашингтона, щоб у майбутньому перекласти на США відповідальність за можливий провал переговорів щодо війни в Україні