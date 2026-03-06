ua en ru
В Кремле готовят почву для срыва переговоров по Украине: ISW оценил заявления Москвы

09:25 06.03.2026 Пт
3 мин
Отношения России и США ухудшаются?
aimg Ірина Глухова
В Кремле готовят почву для срыва переговоров по Украине: ISW оценил заявления Москвы Фото: в Кремле готовят почву для срыва переговоров по Украине (kremlin ru)

В Кремле используют ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать почву для обвинений США в возможном провале мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: Трамп назвал Зеленского "препятствием" к миру с РФ

Что заявил Лавров

Аналитики обратили внимание на заявление главы МИД РФ Сергей Лавров, который резко раскритиковал риторику США относительно американо-израильских операций против Ирана.

По его словам, Вашингтон якобы пытается дестабилизировать Ближний Восток и поссорить Иран со странами Персидского залива.

Лавров также заявил, что в России якобы обеспокоены тем, что США проводят военные операции против государств, с которыми ведут переговоры. Он упомянул удары по Ирану и Венесуэле, а также войну между Израилем и Ираном в 2025 году. При этом российский министр заявил, что "дух" американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года якобы ослабевает.

В ISW отмечают, что этот расплывчатый термин Кремль использует, чтобы утверждать, что Соединенные Штаты и Россия заключили официальное соглашение.

По наблюдениям аналитиков, Лавров выступает как умеренный голос, чтобы послать определенный месседж российскому народу и союзникам России, не слишком критикуя администрацию Трампа.

Заявления других кремлевских чиновников

Другие российские чиновники также активно используют военные операции США против Ирана для резкой критики Соединенных Штатов и риторического противопоставления России и США, а также для дискредитации возглавляемых США переговоров по Украине.

В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Дональд Трамп, обвинив его в попытках вести мирные переговоры параллельно с военными действиями.

А первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Чепа заявил, что операции в Иране вряд ли полностью сорвут переговоры по Украине, но предупредил, что Россия может усомниться в своей вере в то, что США могут выступать в качестве "беспристрастного и честного" посредника.

Аналитики ISW о стратегии Москвы

Как отмечают аналитики, Кремль уже длительное время пытается затягивать и тормозить мирные переговоры по Украине. В то же время Москва вынуждена балансировать между этим и риском новых санкций США или других шагов Запада, которые могли бы заставить Россию пойти на реальные переговоры.

Однако усиление критики США со стороны Кремля после начала американо-израильских операций против Ирана 28 февраля может свидетельствовать о растущих трудностях Москвы в сохранении баланса между отношениями с США и собственными партнерами.

Аналитики также считают, что Россия может использовать эту резкую риторику против Вашингтона, чтобы в будущем переложить на США ответственность за возможный провал переговоров по войне в Украине

Ситуация с переговорами

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США пока не имеет определенной даты и места проведения.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera выразил надежду, что атака США на Иран не повлияет на переговоры с Россией.

Позже он уточнил, что диалог с РФ пока отложен, но Украина продолжает ожидать конструктивных шагов.

Тем временем выразил президент США Дональд Трамп выразил недовольство Зеленским, заявив, что украинский лидер якобы "препятствует заключению мирного соглашения с Россией".

